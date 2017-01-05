Омский бомж ограбил двух пенсионерок
Происшествия  •   5 января 2017, 15:32, последнее обновление 5 января 2017, 15:51  •  печать

Омский бомж ограбил двух пенсионерок

Автор: Вероника Делор

В Центральном округе полицейские задержали 36-летнего мужчину без определенного места жительства, который ограбил двух пенсионерок.

Накануне, 4 декабря, около 17:20 у дома по улице Масленникова злоумышленник вырвал из рук 67-летней пенсионерки сумку с продуктами питания, кошельком и мобильным телефоном. 20 минут спустя у дома по улице Декабристов произошло аналогичное преступление. Тот же грабитель отобрал сумку у 80-летней омички, когда она возвращалась из магазина. Однако у бабушки в кармане пальто оказался сотовый телефон, поэтому она оперативно вызвала полицию.

«Внимание сотрудников правоохранительных органов мужчина сам же и привлек, попытавшись спрятаться в редком кустарнике. От сумочек он успел избавиться, однако в ходе личного досмотра у него обнаружили и изъяли паспорт одной из потерпевших», - сообщает пресс-служба УМВД по Омской области.

Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 36-лений бомж, которому грозят статьи «Грабеж» и «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». В первом случае ущерб составил 1 300 рублей, а во втором – 2 750 рублей. В настоящее время решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

В Омской области обугленная купюра помогла найти вора по горячим следам

Рецидивисту грозит 4 года тюрьмы за кражу кошелька у 92-летней омички

r Теги  •  #бомж #грабеж #пенсионерка
Оптика

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Великолепная семёрка. Итоги самых резонансных событий года  •  вчера, 21:10  •   1
Омский "Авангард" начал новый год с поражения  •   3 января 2017, 20:15  •  
Киноканикулы. Какие фильмы с участием омичей посмотреть на Новый год  •   3 января 2017, 20:10  •   1  •  
В омских лесах в новогодние праздники для диких животных открыли «столовые»  •   3 января 2017, 12:19  •   2
В Омске погиб водитель иномарки, столкнувшейся на «встречке» с пассажирским автобусом  •   3 января 2017, 11:45  •   1
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 1
Радио Сибирь