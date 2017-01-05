Омский бомж ограбил двух пенсионерок

Накануне, 4 декабря, около 17:20 у дома по улице Масленникова злоумышленник вырвал из рук 67-летней пенсионерки сумку с продуктами питания, кошельком и мобильным телефоном. 20 минут спустя у дома по улице Декабристов произошло аналогичное преступление. Тот же грабитель отобрал сумку у 80-летней омички, когда она возвращалась из магазина. Однако у бабушки в кармане пальто оказался сотовый телефон, поэтому она оперативно вызвала полицию.

«Внимание сотрудников правоохранительных органов мужчина сам же и привлек, попытавшись спрятаться в редком кустарнике. От сумочек он успел избавиться, однако в ходе личного досмотра у него обнаружили и изъяли паспорт одной из потерпевших», - сообщает пресс-служба УМВД по Омской области.

Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 36-лений бомж, которому грозят статьи «Грабеж» и «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». В первом случае ущерб составил 1 300 рублей, а во втором – 2 750 рублей. В настоящее время решается вопрос о заключении мужчины под стражу.