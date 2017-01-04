Омич травмировал знакомого топором
Происшествия  •   4 января 2017, 12:28, последнее обновление 4 января 2017, 12:34  •  печать

Омич травмировал знакомого топором

Автор: Василий Епанчинцев

В ходе посиделок в частном доме между двумя мужчинами произошла ссора.

Накануне с остановки "Улица Лизы Чайкиной" в больницу был доставлен 35-летний омич с многочисленными травмами, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Медики заявили о произошедшем в полицию.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что травмы потерпевший получил в частном доме по улице Ермака. Между хозяином и гостем возникла ссора, в ходе которой 37-летний злоумышленник схватился за топор. Орудие преступления изъято.

Хозяин дома утверждает, что проводил гостя до остановки, не заметив проблем со здоровьем. Тем, что его знакомый оказался в больнице, подозреваемый оказался удивлён.

Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Преступнику грозит до восьми лет лишения свободы.

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