Два жителя Омской области после празднования Нового года угнали автомобиль

Накануне у 27-летней жительницы посёлка Любинский угнали автомобиль ВАЗ-2107 2007 года выпуска, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Сумма ущерба составила 75 тыс. рублей. Угнанный автомобиль был обнаружен недалеко от посёлка Большаковский в кювете.

Угонщиками оказались два жителя Большаковского 18-и и 22-и лет. Новый год они праздновали в Любинском и 2 января решили вернуться домой, угнав автомобиль. На "семёрке" молодые люди проехали почти 40 км, после чего вылетели в кювет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Угонщикам грозит до семи лет лишения свободы.