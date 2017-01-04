Два жителя Омской области после празднования Нового года угнали автомобиль
Происшествия  •   4 января 2017, 10:36, последнее обновление 4 января 2017, 10:42  •  печать

Два жителя Омской области после празднования Нового года угнали автомобиль

Автор: Василий Епанчинцев

Омская полиция по горячим следам раскрыла кражу ВАЗ-2107.

Накануне у 27-летней жительницы посёлка Любинский угнали автомобиль ВАЗ-2107 2007 года выпуска, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Сумма ущерба составила 75 тыс. рублей. Угнанный автомобиль был обнаружен недалеко от посёлка Большаковский в кювете.

Угонщиками оказались два жителя Большаковского 18-и и 22-и лет. Новый год они праздновали в Любинском и 2 января решили вернуться домой, угнав автомобиль. На "семёрке" молодые люди проехали почти 40 км, после чего вылетели в кювет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Угонщикам грозит до семи лет лишения свободы.

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r Теги  •  #Любинский район #угон
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