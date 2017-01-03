При пожаре в частном доме в Омске погибли люди
Происшествия  •   2 января 2017, 12:41, последнее обновление 2 января 2017, 12:45  •  печать

При пожаре в частном доме в Омске погибли люди

Автор: Александр Арефьев

Стали известны подробности крупного пожара, случившегося в первый день нового года в Кировском округе Омска. В огне погибли два человека.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области, в 18:22 по местному времени 1 января загорелся частный жилой дом на улице Москаленко. Как пояснил старший оперативный дежурный ЦУКС Антон Алдонин, возгорание было поздно обнаружено, и огонь успел охватить всю кровлю строения - 60 кв. м. Два человека погибли. В тушении пожара было задействовано 4 единицы техники, 16 человек личного состава МЧС. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.


r Теги  •  #видео #двое погибших #пожар
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Комментарии

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Lena kz  •  2 января 2017, 13:21

да, грустно( особенно потому, что произошла трагедия в первые часы нового года, во время праздников

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Леонид Портнов  •  2 января 2017, 12:52

Грустный случай. Каждый человек должен постоянно думать и помнить о своей безопасности и безопасности других. Тогда таких случаев не будет.

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Марина  •  2 января 2017, 21:45

В праздники из-за алкоголя часто случаются пожары. Возможно, потому не заметили возгорание. Страшно, что люди погибли.

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Сергей Неключев  •  2 января 2017, 13:36

Всякое бывает, могла петарда в окно залететь открытое и пожар устроить. В таком случае от хозяина мало что зависит.

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