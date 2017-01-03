При пожаре в частном доме в Омске погибли люди

Стали известны подробности крупного пожара, случившегося в первый день нового года в Кировском округе Омска. В огне погибли два человека.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области, в 18:22 по местному времени 1 января загорелся частный жилой дом на улице Москаленко. Как пояснил старший оперативный дежурный ЦУКС Антон Алдонин, возгорание было поздно обнаружено, и огонь успел охватить всю кровлю строения - 60 кв. м. Два человека погибли. В тушении пожара было задействовано 4 единицы техники, 16 человек личного состава МЧС. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.



