В Омске сгорел троллейбус

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, инцидент произошел в 06:23 по местному времени. Менее, чем через 10 минут огонь был локализован, спустя еще примерно полчаса пожар удалось ликвидировать."К тушению пожара от МЧС России привлекались 13 человек и 3 единицы техники", - уточнили в ведомстве. Судя по размещенным на сайте управления снимкам, троллейбус выгорел почти полностью, от него остался только каркас.