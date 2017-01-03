В Омске сгорел троллейбус
Происшествия  •   2 января 2017, 12:18, последнее обновление 2 января 2017, 12:21  •  печать

В Омске сгорел троллейбус

Автор: Александр Арефьев

В понедельник рано утром в Ленинском округе Омска произошло ЧП - сгорел троллейбус.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, инцидент произошел в 06:23 по местному времени. Менее, чем через 10 минут огонь был локализован, спустя еще примерно полчаса пожар удалось ликвидировать."К тушению пожара от МЧС России привлекались 13 человек и 3 единицы  техники", - уточнили в ведомстве. Судя по размещенным на сайте управления снимкам, троллейбус выгорел почти полностью, от него остался только каркас.

r Теги  •  #автопожар #троллейбус
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Комментарии

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Роман Сергеев  •  2 января 2017, 19:36

Хорошо, что никто не пострадал. Интересно было бы узнать причину возгорания.

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