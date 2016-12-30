Полицейские не дали кречетам и балобану покинуть Омск
Происшествия  •  30 декабря 2016, 14:47, последнее обновление 30 декабря 2016, 14:58  •  печать

Полицейские не дали кречетам и балобану покинуть Омск

Автор: Василий Епанчинцев

В Омской области пресекли контрабанду вымирающих птиц.

В Исилькульском районе задержали контрабандиста с тремя кречетами и балобаном, занесёнными в Красную книгу, сообщает пресс-служба МВД России. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

35-летний иностранный гражданин без специального разрешения попытался вывезти птиц за пределы Российской Федерации. Для этого злоумышленник замотал их в ткань и спрятал в сабвуфере и нише для запасного колеса. Орнитологи заключили, что птицы изъяты из дикой природы.

Полицейские передали птиц специалистам для ухода. Контрабандист заключён под стражу.

Омич привёз в поликлинику анализы тёщи и умер

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