Полицейские не дали кречетам и балобану покинуть Омск

В Исилькульском районе задержали контрабандиста с тремя кречетами и балобаном, занесёнными в Красную книгу, сообщает пресс-служба МВД России. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

35-летний иностранный гражданин без специального разрешения попытался вывезти птиц за пределы Российской Федерации. Для этого злоумышленник замотал их в ткань и спрятал в сабвуфере и нише для запасного колеса. Орнитологи заключили, что птицы изъяты из дикой природы.

Полицейские передали птиц специалистам для ухода. Контрабандист заключён под стражу.