Омич привёз в поликлинику анализы тёщи и умер

Накануне утром в городской поликлинике № 6 на улице Фугенфирова скончался 49-летний омич, сообщает "Вечерний Омск". Мужчина привёз в лабораторию анализы тёщи.

Когда мужчине стало плохо, врачи нашей поликлиники предприняли все необходимые меры, оказали всю необходимую помощь, - заявила заместитель главного врача по медицинской части учреждения здравоохранения Татьяна Пашковская. – Однако несмотря на все принятые меры, мужчина скончался.