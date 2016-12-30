Омич привёз в поликлинику анализы тёщи и умер
Происшествия  •  30 декабря 2016, 08:21, последнее обновление 30 декабря 2016, 08:24  •  печать

Омич привёз в поликлинику анализы тёщи и умер

Автор: Василий Епанчинцев

В омской поликлинике скончался 49-летний мужчина.

Накануне утром в городской поликлинике № 6 на улице Фугенфирова скончался 49-летний омич, сообщает "Вечерний Омск". Мужчина привёз в лабораторию анализы тёщи.

Когда мужчине стало плохо, врачи нашей поликлиники предприняли все необходимые меры, оказали всю необходимую помощь, - заявила заместитель главного врача по медицинской части учреждения здравоохранения Татьяна Пашковская. – Однако несмотря на все принятые меры, мужчина скончался.

Причины смерти мужчины устанавливаются.

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