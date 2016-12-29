Интернет-знакомый украл у омички золотые украшения на 111 тыс. рублей

В полицию обратилась жительница Ленинского округа, которая рассказала, что из её квартиры похитили золотые украшения на сумму 111 тыс. рублей. Расследование осложнилось тем, что омичка не знала точное время пропажи имущества, поскольку шкатулку с драгоценностями проверяла редко. Так как кража произошла без взлома дверей, сотрудники уголовного розыска расспросили жещнину о знакомых.

Под подозрение попал 37-летний житель Советского округа, с которым омичка перестала общаться месяц назад. Полицейские узнали, что мужчина скрыл от своей знакомой судимости за кражи и незаконный оборот наркотиков. Как оказалось, он похитил украшения через неделю после знакомства с женщиной в Интернете.

Был составлен список и подробное описание каждого из 13 пропавших изделий. С ним сотрудники полиции проверили ломбарды и комиссионные магазины, в которых изъяли почти все пропавшие украшения: кольцо и браслет так и не удалось отыскать. Деньги, вырученные за украденные вещи, мужчина тратил на приобретение наркотиков.

28 декабря подозреваемого задержали при попытке сбыта нескольких доз героина в Советском округе. Возбуждены уголовные дела по статьям "Кража, совершенная с причинением значительно ущерба гражданину" и "Незаконный сбыт наркотических средств".

В настоящий момент мужчина находится в изоляторе временного содержания.