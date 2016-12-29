Омич получил 10 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков из Китая
Происшествия  •  29 декабря 2016, 13:27, последнее обновление 29 декабря 2016, 13:32  •  печать

Омич получил 10 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков из Китая

Автор: Василий Епанчинцев

Вынесен приговор Евгению Тишину, который занимался контрабандой наркотиков.

Омский областной суд вынес приговор по уголовному делу 21-летнего Евгения Тишина, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к сбыту наркотических средств в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору).

В мае Тишин от подельника из Китая получил посылку с синтетическим наркотиком, который омич распространял через закладки. Вторую посылку таможенники задержали в Новосибирске. Преступник был задержан с поличным в Омске. В посылке обнаружили полкилограмма синтетического наркотика. Ещё одну посылку наркодилер получил 15 июля. Там также находилось 500 грамм "синтетики".

В ходе судебного заседания Евгений Тишин свою вину признал частично. Судом ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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