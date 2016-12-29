Водителю, сбившему в Омске женщину с тремя детьми, грозит пять лет тюрьмы

53-летний водитель Nissan Tiida, сбивший 11 октября женщину с тремя детьми на улице Светловской, обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. В результате ДТП 6-летняя девочка скончалась на месте. Её мать и двое братьев (1 и 3 года) получили травмы различной степени тяжести. Водитель с места происшествия скрылся, но затем явился в полицию с признанием.

Проведены судебно-медицинские и автотехническая экспертизы, доказавшие, что у нарушителя была возможность затормозить и предотвратить наезд. По версии следствия, причиной наезда стала неверная оценка водителем дорожной ситуации: вместо повышенного внимания за движением он отвлёкся на посторонние предметы в салоне и не снизил скорость при подъезде к зоне пешеходного перехода.

Обвинительное заключение утверждено. За совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.