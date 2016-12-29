Под Омском в ДТП с ЗИЛом погиб водитель "Нивы"

Накануне на трассе Омск – Русская Поляна произошло ДТП, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Предварительно установлено, что 31-летний водитель ЗИЛа в районе 25 километра, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении автомобилю "Нива". При столкновении пострадали 63-летний водитель "Нивы" и его пассажирка. От полученных травм мужчина скончался на месте. Женщина, чья личность устанавливается, была госпитализирована.

Проводится полицейская проверка.