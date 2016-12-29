В Омской области 9-летний мальчик задохнулся, играя в лошадку
Происшествия  •  29 декабря 2016, 08:06, последнее обновление 29 декабря 2016, 08:13  •  печать

В Омской области 9-летний мальчик задохнулся, играя в лошадку

Автор: Василий Епанчинцев

Следственный комитет начал проверку несчастного случая, в результате которого погиб ребёнок.

24 декабря в доме в Павлоградском районе родители обнаружили своего 9-летнего ребёнка, запутавшегося в петле. Мальчик скончался от удушья.

Мальчик с младшим братом играл в лошадки, - пояснила "Вечернему Омску" старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова. – На шее у него была уздечка. Предполагается, что школьник поскользнулся, упал, петля на его шее затянулась.

СУ Следственного комитета России по Омской области возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". По завершении проверки будет вынесено процессуальное решение.

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r Теги  •  #Павлоградский район #следственный комитет
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Комментарии

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Злата Маркова  •  29 декабря 2016, 08:27

Вот так горе родителям. Казалось бы, безобидная игра, а на деле как вышло. Это ужасно.

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