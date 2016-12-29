В Омске мошенник похитил телефон у несовершеннолетнего 

Во время сделки по продаже телефона преступник обманул несовершеннолетнего и скрылся.

Вчера полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который похитил телефон у 17-летнего молодого человека. Как рассказали родители потерпевшего, их сын разместил на сайте объявление о продаже телефона за 14 тысяч. Через некоторое время ему позвонил покупатель и назначил встречу.

"Молодой человек рассмотрел телефон и, якобы, осуществил перевод суммы на банковский счет потерпевшего. Убедив потерпевшего в том, что, возможно, деньги придут с задержкой, злоумышленник взял смартфон и скрылся", – рассказали в полиции.

Неделю спустя, потерпевший написал заявление в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили личность преступника, после чего задержали его.

По статье "Мошенничество" мужчине грозит уголовный срок до 2-х лет.