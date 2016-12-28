В Омской области инициатор ДТП бросил свой автомобиль и скрылся

УМВД России по Омской области разыскивает мужчину, который устроил тройное ДТП в Таврическом районе и скрылся с места происшествия.

Накануне, 27 декабря, вечером в рабочем посёлке Таврическое произошла автомобильная авария. По информации пресс-службы омского УМВД, водитель Mitsubishi, совершая обгон, столкнулся с автомобилем Honda, двигавшемся в попутном направлении. После этого инициатор аварии выехал на встречную полосу и врезался в "ВАЗ-21214". Увидев, что произошло, водитель Mitsubishi бросил свой автомобиль и скрылся с места происшествия.

- В результате дорожно-транспортного происшествия медицинская помощь понадобилась 43-летней пассажирке автомобиля "ВАЗ", - сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают сбежавшего водителя. Очевидцев аварии просят позвонить по телефонам: 79-35-04, 79-20-10 или 02.