В Омской области инициатор ДТП бросил свой автомобиль и скрылся
Происшествия  •  28 декабря 2016, 13:17, последнее обновление 28 декабря 2016, 13:42  •  печать

В Омской области инициатор ДТП бросил свой автомобиль и скрылся

Автор: Артем Кримин

УМВД России по Омской области разыскивает мужчину, который устроил тройное ДТП в Таврическом районе и скрылся с места происшествия. 

Накануне, 27 декабря, вечером в рабочем посёлке Таврическое произошла автомобильная авария. По информации пресс-службы омского УМВД, водитель Mitsubishi, совершая обгон, столкнулся с автомобилем Honda, двигавшемся в попутном направлении. После этого инициатор аварии выехал на встречную полосу и врезался в "ВАЗ-21214". Увидев, что произошло, водитель Mitsubishi бросил свой автомобиль и скрылся с места происшествия.

- В результате дорожно-транспортного происшествия медицинская помощь понадобилась 43-летней пассажирке автомобиля "ВАЗ", - сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают сбежавшего водителя. Очевидцев аварии просят позвонить по телефонам: 79-35-04, 79-20-10 или 02.

r Теги  •  #авария #ДТП #Омская область #полиция #розыск #Таврический район #УМВД
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Комментарии

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Виктор Квадрант  •  28 декабря 2016, 15:22

Далеко не убежит при сегодняшнем цифровом кодировании всех и всего. Полным идиотом надо быть, чтобы верить, что скроешься.

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soveren11 Эксквайр  •  28 декабря 2016, 15:52

Возможно, он решил скрыться, чтобы создать себе алиби, а в последствии пенять на то, что машина была угнана и за рулём был не он.

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Мирослав В-ов  •  28 декабря 2016, 16:47

Мог ведь еще нетрезвым за рулем быть, а это еще более серьезная ответственность.

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