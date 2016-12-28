В Омске водитель Kia сбил восьмилетнего мальчика на пешеходном переходе

Накануне в Омске на улице 17-я Рабочая на нерегулируемом пешеходном переходе был сбит восьмилетний мальчик, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. 32-летний водитель автомобиля Kia, двигаясь по улице 17-я Рабочая в направлении улицы 1-я Железнодорожная, в районе дома № 89 допустил наезд на пешехода.
Проверка показала, что автомобилист был трезв. В результате ДТП пострадавшему мальчику потребовалась медицинская помощь. Проводится полицейская проверка.
Как же так? Неужели водитель не видел пешехода, тем более, на переходе?
Конечно, не всегда водители виноваты в наезде, всякое бывает. А мальчику - скорейшего выздоровления.
К сожалению некоторые водители не считают нужным останавливаться и пропускать пешеходов.
Ситуации разные бывают. Иногда водители забывают пропускать пешеходов, если нет светофора.