В Омске водитель Kia сбил восьмилетнего мальчика на пешеходном переходе
Происшествия  •  28 декабря 2016, 08:25, последнее обновление 28 декабря 2016, 10:30  •  печать

В Омске водитель Kia сбил восьмилетнего мальчика на пешеходном переходе

Автор: Василий Епанчинцев

ДТП произошло днём на улице 17-я Рабочая.

Накануне в Омске на улице 17-я Рабочая на нерегулируемом пешеходном переходе был сбит восьмилетний мальчик, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. 32-летний водитель автомобиля Kia, двигаясь по улице 17-я Рабочая в направлении улицы 1-я Железнодорожная, в районе дома № 89 допустил наезд на пешехода.

Проверка показала, что автомобилист был трезв. В результате ДТП пострадавшему мальчику потребовалась медицинская помощь. Проводится полицейская проверка.

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r Теги  •  #17-я Рабочая #Kia
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Комментарии

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Lena kz  •  28 декабря 2016, 10:32

Как же так? Неужели водитель не видел пешехода, тем более, на переходе?

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Юлия Скиба  •  28 декабря 2016, 09:44

Конечно, не всегда водители виноваты в наезде, всякое бывает. А мальчику - скорейшего выздоровления.

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Настя Михеева  •  28 декабря 2016, 08:49

К сожалению некоторые водители не считают нужным останавливаться и пропускать пешеходов.

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Евгений Ронин  •  28 декабря 2016, 09:08

Ситуации разные бывают. Иногда водители забывают пропускать пешеходов, если нет светофора.

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