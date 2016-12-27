Под новый год омич угнал бывшую

Накануне с неохраняемой стоянки возле дома по улице Багратиона угнали автомобиль ВАЗ-2114, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Полицейским удалось выяснить, что машину угнал её бывший владелец. Безработный 18-летний парень сохранил запасной ключ, чтобы затем пустить его в ход.
Свою бывшую машину он продал знакомым на запчасти. Вину преступник признал полностью. Часть похищенного удалось вернуть владельцу. Поиск остальных запчастей продолжается.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину".
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