Под новый год омич угнал бывшую

Безработный омич продал машину, а затем угнал её, чтобы сдать на запчасти.

Накануне с неохраняемой стоянки возле дома по улице Багратиона угнали автомобиль ВАЗ-2114, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Полицейским удалось выяснить, что машину угнал её бывший владелец. Безработный 18-летний парень сохранил запасной ключ, чтобы затем пустить его в ход.

Свою бывшую машину он продал знакомым на запчасти. Вину преступник признал полностью. Часть похищенного удалось вернуть владельцу. Поиск остальных запчастей продолжается.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину".