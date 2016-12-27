В Омске студенты задержали автомобильного вора

Накануне на парковке у одного из высших учебных заведений на проспекте Мира студенты задержали вора, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Подозреваемый вскрыл ВАЗ-2105, чтобы похитить сумку, но был схвачен группой учащихся во главе с хозяином автомобиля на месте преступления.

Задержанный оказался 41-летним жителем Советского округа, ранее неоднократно судимым за имущественные преступления. На допросе он рассказал, что открыл дверь машины ножницами. Стоимость украденной им сумки составила 3000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". Вору грозит до двух лет лишения свободы.