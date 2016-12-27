В Омске студенты задержали автомобильного вора
Происшествия  •  27 декабря 2016, 14:58, последнее обновление 27 декабря 2016, 14:59  •  печать

В Омске студенты задержали автомобильного вора

Автор: Василий Епанчинцев

В Советском округе студенты предотвратили кражу из автомобиля.

Накануне на парковке у одного из высших учебных заведений на проспекте Мира студенты задержали вора, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Подозреваемый вскрыл ВАЗ-2105, чтобы похитить сумку, но был схвачен группой учащихся во главе с хозяином автомобиля на месте преступления.

Задержанный оказался 41-летним жителем Советского округа, ранее неоднократно судимым за имущественные преступления. На допросе он рассказал, что открыл дверь машины ножницами. Стоимость украденной им сумки составила 3000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". Вору грозит до двух лет лишения свободы.

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r Теги  •  #автомобиль #кража
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Комментарии

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Мирослав В-ов  •  27 декабря 2016, 15:28

Студенты бдительными оказались, молодцы! А вот вор потерял сноровку, пора уже начать честным трудом зарабатывать на жизнь.

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