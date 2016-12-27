Омичу придётся подметать улицы после экстремистских комментариев в соцсети
Происшествия  •  27 декабря 2016, 13:41, последнее обновление 27 декабря 2016, 15:09  •  печать

Омичу придётся подметать улицы после экстремистских комментариев в соцсети

Автор: Вероника Делор

21-летнего омича приговорили к 240 часам обязательных работ.

В законную силу вступил приговор Советского районного суда города Омска в отношении 21-летнего Виктора Больбота. Он признан виновным по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Суд установил, что 7 мая 2015 года омич выложил в одну из соцсетей тексты, фотографии и рисунки, направленные на возбуждение чувства ненависти и вражды по признаку расы, национальности, религиозной принадлежности и происхождения. Материалы содержали призывы к насилию, унизительные высказывания и отрицательные оценки в отношении представителей определенных национальных групп.

Больбот признал свою вину и самостоятельно удалил экстремистские материалы. Теперь по решению Советского районного суда он должен отработать 240 часов обязательных работ.

r Теги  •  #обвинение в экстремизме #обязательные работы
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Комментарии

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Наталья Стаценко  •  27 декабря 2016, 16:08

А это даст желаемый результат? И что подвигло юношу на такие высказывания? Неужели всё ради развлечения?

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