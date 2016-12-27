Омичу придётся подметать улицы после экстремистских комментариев в соцсети

В законную силу вступил приговор Советского районного суда города Омска в отношении 21-летнего Виктора Больбота. Он признан виновным по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Суд установил, что 7 мая 2015 года омич выложил в одну из соцсетей тексты, фотографии и рисунки, направленные на возбуждение чувства ненависти и вражды по признаку расы, национальности, религиозной принадлежности и происхождения. Материалы содержали призывы к насилию, унизительные высказывания и отрицательные оценки в отношении представителей определенных национальных групп.

Больбот признал свою вину и самостоятельно удалил экстремистские материалы. Теперь по решению Советского районного суда он должен отработать 240 часов обязательных работ.