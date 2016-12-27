В омском лицее опровергли информацию об избиении щенка охранником

По словам анонимного пользователя соцсетей, мужчина взял забежавшее в фойе животное и с силой бросил в стену, а затем обругал матом ошеломлённых учеников. В лицее информацию об избиении щенка опровергают.

Накануне в популярных омских пабликах в социальной сети "ВКонтакте" появилась информация о вопиющем случае, произошедшем в лицее № 143. По словам анонимного автора, в фойе образовательного учреждения забежал погреться замёрзший щенок. Охранник лицея, уверяет пользователь, подбежал к животному, схватил его за шею и с силой бросил в стену. После этого мужчина выругался матом на детей и выкинул собаку с крыльца.

- Находящиеся рядом старшеклассники пытались встать на защиту животного , а дети-малыши плакали и навзрыд рассказывали увиденное родителям, - сообщает автор жалобы, пожелавший остаться неизвестным.

В лицее опубликованную информацию опровергли. Администраторы образовательного учреждения настаивают, что история с щенком выдуманная. Они теряются в догадках, кому понадобилось наводить напраслину на лицей.

- Понятия не имею, откуда эта информация. Мы всё время на вахте дежурим, и ничего такого у нас не происходило. Я сама вчера об этом прочитала и удивилась, - сообщила "Омск Здесь" администратор учреждения.

Директор учреждения для оперативного комментария оказался не доступен.