Лжеполицейский обманом получил от омички почти 5 тыс. рублей

На мобильный телефон омички поступил звонок с незнакомого номера, и она ответила. Находившийся на том конце телефонной линии молодой человек представился сыном женщины. Он заявил, что сбил машиной девушку, и ему нужна финансовая помощь, чтобы урегулировать ситуацию. Затем телефон был якобы передан находившемуся на месте происшествия полицейскому, который сообщил, что избежать уголовного наказания сын омички сможет в том случае, если она переведёт 4700 руб. Женщина позвонила на телефон сына, но тот оказался не доступен. Полицейский объяснил это тем, что мобильное устройство изъято. В итоге женщина перевела требуемую сумму, а через несколько часов узнала, что стала жертвой мошенников.

- В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание причастных к преступлению лиц. По данному факту возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.

Омичей призывают быть более бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.