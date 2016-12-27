Лжеполицейский обманом получил от омички почти 5 тыс. рублей
Происшествия  •  26 декабря 2016, 22:42, последнее обновление 26 декабря 2016, 22:55  •  печать

Лжеполицейский обманом получил от омички почти 5 тыс. рублей

Автор: Артем Кримин

Подставной полицейский пообещал спасти от уголовного преследования сына женщины, если та переведёт ему деньги. 

На мобильный телефон омички поступил звонок с незнакомого номера, и она ответила. Находившийся на том конце телефонной линии молодой человек представился сыном женщины. Он заявил, что сбил машиной девушку, и ему нужна финансовая помощь, чтобы урегулировать ситуацию. Затем телефон был якобы передан находившемуся на месте происшествия полицейскому, который сообщил, что избежать уголовного наказания сын омички сможет в том случае, если она переведёт 4700 руб. Женщина позвонила на телефон сына, но тот оказался не доступен. Полицейский объяснил это тем, что мобильное устройство изъято. В итоге женщина перевела требуемую сумму, а через несколько часов узнала, что стала жертвой мошенников.

- В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание причастных к преступлению лиц. По данному факту возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.

Омичей призывают быть более бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. 

r Теги  •  #мошенники #Омск #полиция #УМВД
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