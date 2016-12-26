В Омске поймали мошенницу, воровавшую деньги с банковских карт
Происшествия  •  26 декабря 2016, 16:10, последнее обновление 26 декабря 2016, 16:30  •  печать

В Омске поймали мошенницу, воровавшую деньги с банковских карт

Автор: Вероника Делор

25-летняя жительница Челябинской области похитила с банковских карт около 900 тыс. рублей.

В Омске завершилось расследование уголовного дела в отношении 25-летней жительницы Челябинской области, обвиняемой в серии телефонных мошенничеств. Женщине грозит до шести лет тюрьмы.

Как оказалось, подозреваемая, снимая в Омске квартиру, использовала около 20 SIM-карт для рассылки SMS-сообщений от имени банка. На мобильные телефоны жителей Воронежской, Кемеровской, Челябинской, Брянской и Тюменской областей поступали SMS-уведомления, в которых сообщалось о блокировке карты. После того, как получатель перезванивал якобы сотруднику банка, у него обманным путём похищали деньги.

Во время обыска в квартире мошенницы нашли около 20 SIM-карт без регистрации, мобильный телефон и инструкции по действиям с банковскими картами. Есть и другие подтверждения вины женщины: детализация звонков с её мобильного телефона, а также запись с камеры наблюдения банкомата, сделанная в феврале 2016 года.

В общей сложности в течение года подозреваемая похитила порядка 900 тыс. рублей. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы по статье "Мошенничество".

Омичка написала на карточке ПИН-код и лишилась 200 тыс. рублей

r Теги  •  #банковская карта #мошенница #похитила деньги
Оптика

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Электрички меняют расписание до конца праздников  •  сегодня, 16:37
Обнажившиеся омские пожарные собрали 60 тысяч рублей в помощь детям   •  сегодня, 16:04
Омские заключённые начали производить палочки для еды  •  сегодня, 15:40
После взрыва на омской птицефабрике "Сибирская" нашли нарушения  •  сегодня, 15:09
Экс-солист Омской филармонии погиб в авиакатастрофе в Чёрном море  •  сегодня, 14:47  •  
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 1
Радио Сибирь