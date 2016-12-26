Жизнь погибшей в Омской области велосипедистки оценили в 600 тыс. рублей
Происшествия  •  26 декабря 2016, 14:17  •  печать

Жизнь погибшей в Омской области велосипедистки оценили в 600 тыс. рублей

Автор: Василий Епанчинцев

Вынесен приговор пьяному водителю, сбившему на смерть велосипедистку.

Полтавский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего Валентина Закрепы, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

2 сентября в селе Еремеевка Закрепа, находясь за рулём автомобиля в нетрезвом виде, сбил 51-летнюю женщину, ехавшую на велосипеде по встречной полосе. От полученных травм велосипедистка скончалась на месте.

Валентин Закрепа был приговорён к трём с половиной годам тюремного заключения. Родственникам погибшей он заплатит 600 тыс. рублей. Также Закрепа на три года лишён права управления автомобилем.

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r Теги  •  #велосипед #пьяный водитель
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Комментарии

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Игорь Х  •  26 декабря 2016, 15:52

Всего три с половиной года тюрьмы за, фактически, умышленное убийство???

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