Жизнь погибшей в Омской области велосипедистки оценили в 600 тыс. рублей

Полтавский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего Валентина Закрепы, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

2 сентября в селе Еремеевка Закрепа, находясь за рулём автомобиля в нетрезвом виде, сбил 51-летнюю женщину, ехавшую на велосипеде по встречной полосе. От полученных травм велосипедистка скончалась на месте.

Валентин Закрепа был приговорён к трём с половиной годам тюремного заключения. Родственникам погибшей он заплатит 600 тыс. рублей. Также Закрепа на три года лишён права управления автомобилем.