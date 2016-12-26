Омичка устроила фальшивомонетный цех в съёмной квартире
Происшествия  •  26 декабря 2016, 13:03, последнее обновление 26 декабря 2016, 13:24  •  печать

Омичка устроила фальшивомонетный цех в съёмной квартире

Автор: Вероника Делор

50-летняя жительница Омска сбывала поддельные купюры на рынках и в киосках.

В центральный районный суд города Омска направлено уголовное дело в отношении 50-летней Натальи Квицигия. Она обвиняется по ч. 1 ст. 186 УК РФ "Изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка РФ, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ".

По мнению следствия, в период с 1 января 2013 года по 19 марта 2016 года омичка, находясь в съёмной квартире, отсканировала банкноты Центрального Банка РФ номиналом 100, 500, 1000 и 5000 рублей. После чего она распечатала не менее 424 фальшивых купюр различного номинала.

В дальнейшем женщина сбывала поддельные деньги на омских рынках и в киосках. В марте 2016 года она была задержана. В общей сложности мошенница собиралась сбыть более 270 тыс. поддельных купюр.

В данный момент уголовное дело направлено на дальнейшее рассмотрение.

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r Теги  •  #деньги #уголовное дело #фальшивомонетчик
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Комментарии

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Мирослав В-ов  •  26 декабря 2016, 13:22

Неплохо развернулась. Но наши деньги достаточно хорошо защищены, чтобы заметили подделку.

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Марина  •  26 декабря 2016, 14:33

И все равно сбывать поддельные деньги удавалось, не всегда люди внимательны. Хорошо поймали мошенницу.

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