Омичка устроила фальшивомонетный цех в съёмной квартире

В центральный районный суд города Омска направлено уголовное дело в отношении 50-летней Натальи Квицигия. Она обвиняется по ч. 1 ст. 186 УК РФ "Изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка РФ, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ".

По мнению следствия, в период с 1 января 2013 года по 19 марта 2016 года омичка, находясь в съёмной квартире, отсканировала банкноты Центрального Банка РФ номиналом 100, 500, 1000 и 5000 рублей. После чего она распечатала не менее 424 фальшивых купюр различного номинала.

В дальнейшем женщина сбывала поддельные деньги на омских рынках и в киосках. В марте 2016 года она была задержана. В общей сложности мошенница собиралась сбыть более 270 тыс. поддельных купюр.

В данный момент уголовное дело направлено на дальнейшее рассмотрение.