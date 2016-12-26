В Тобольске осудили наркомана из Омска

Евгений Ненашев получил четыре года условно за покупку "соли".

Житель Омска Евгений Ненашев в Тобольске был приговорён к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года, сообщает tobolsk.info. 12 июля Ненашев через тайник-закладку, расположенный возле федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск, незаконно приобрел 2,1021 грамма синтетического наркотического средства "соль".

Вечером наркоман был задержан сотрудниками полиции Тобольска. В ходе судебного разбирательства омич полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием.