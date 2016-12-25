В Омске 17-летний парень ограбил ребенка
Происшествия  •  25 декабря 2016, 16:47, последнее обновление 25 декабря 2016, 18:33  •  печать

В Омске 17-летний парень ограбил ребенка

Автор: Роман Зубрилов

Пострадавший случайно задел грабителя плечом, после чего лишился телефона.

Омское УМВД расследует дело по факту ограбления несовершеннолетнего. Как сообщили в ведомстве, преступление произошло на проспекте Карла Маркса. Пострадавший задел плечом неизвестного мужчину, и между ними возник конфликт, после этого грабитель отобрал у ребенка телефон.

Полиция провела первоначальные розыскные мероприятия, вследствие чего по «горячим следам» был задержан 17-летний молодой человек. Его поймали в одном из местных ломбардов – грабитель пытался продать мобильный телефон за 500 рублей. Ранее подозреваемый уже находился на учете в полиции.

В настоящее время на 17-летнего подростка заведено уголовное дело по статье «Грабеж».

r Теги  •  #поймали грабителя #похитил телефон

Комментарии

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Алёна Ярошевич  •  25 декабря 2016, 19:37

Новость написана как-то несуразно: то "подросток", то "мужчина", два раза перечитала, чтобы разобраться в сути дела.

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Таис Афинская  •  25 декабря 2016, 20:05

этот подонок - "подросток", хотя правильней "пидоросток", мужчина никогда не станет грабить детей!

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Анна Орлова  •  25 декабря 2016, 21:16

Правильнее написать "гопота", так как поступок - банальный гоп-стоп. Паршивец без надежды на приличное будущее.

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