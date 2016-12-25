В Омске 17-летний парень ограбил ребенка

Омское УМВД расследует дело по факту ограбления несовершеннолетнего. Как сообщили в ведомстве, преступление произошло на проспекте Карла Маркса. Пострадавший задел плечом неизвестного мужчину, и между ними возник конфликт, после этого грабитель отобрал у ребенка телефон.

Полиция провела первоначальные розыскные мероприятия, вследствие чего по «горячим следам» был задержан 17-летний молодой человек. Его поймали в одном из местных ломбардов – грабитель пытался продать мобильный телефон за 500 рублей. Ранее подозреваемый уже находился на учете в полиции.

В настоящее время на 17-летнего подростка заведено уголовное дело по статье «Грабеж».