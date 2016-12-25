Происшествия  •  25 декабря 2016, 15:58, последнее обновление 25 декабря 2016, 16:05  •  печать

В аварии на омской трассе погиб водитель легковушки

Автор: Роман Зубрилов

Водитель вылетел на встречную полосу и попал под КамАЗ.

Сегодня, около полуночи на трассе Омск-Муромцево-Седельниково произошла трагическая авария, в результате которой погиб 57-летний мужчина. Как сообщает УМВД, водитель легкового автомобиля SUV T11 выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с КамАЗом.

На место аварии выехали сотрудники дорожно-патрульной службы, а также скорая помощь. Медработники установили, что водитель легковушки скончался на месте от полученных травм.

В настоящее время полиция проводит проверку по данному инциденту.

Фото: ЧП Омск

r Теги  •  #авария #КамАЗ #погиб мужчина

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