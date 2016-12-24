Омские полицейские изъяли 2000 единиц нелегального алкоголя
Происшествия  •  23 декабря 2016, 20:34, последнее обновление 24 декабря 2016, 13:00  •  печать

Омские полицейские изъяли 2000 единиц нелегального алкоголя

Автор: Роман Зубрилов

Правоохранительные органы провели контрольную закупку, которая выявила нарушения законодательства по продаже алкоголя.

Сотрудники полиции получили сообщение от жителя Омска, в котором говорилось, что в одном из магазинов на улице Суворова продаётся фальсифицированный алкоголь. Свои подозрения омич связал с необоснованно низкой ценой на продукцию. Для выяснения обстоятельств полиция провела контрольную закупку, вследствие которой выяснила, что продавец не имеет лицензии на продажу. Из торговой точки было изъято порядка 450 единиц алкогольной продукции, а также 280 пачек сигарет и 500 упаковок настойки шиповника наружного применения.

Кроме того, полиции удалось выявить ещё один магазин с нелегальным алкоголем на улице Нефтезаводской. Там было изъято более 1200 единиц водки, коньяка и спирта.

Отметим, что алкогольная продукция отправлена на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

r Теги  •  #изъятие продукции #нелегальный алкоголь

Комментарии

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Юлия Скиба  •  24 декабря 2016, 10:08

Интересно, а даст ли эта борьба с нелегальным алкоголем хоть какие-то результаты?

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Виктор Вайз  •  23 декабря 2016, 21:07

Прикольная опечаточка в статье: "алкогольная продукция ОТРАВЛЕНА на исследование" - прям по Фрейду))) Интересно, сколько на самом деле изъяли алкоголя и выпили ли уже то, что не показали в акте. Хотя, наверное, подождут результатов экспертизы...

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