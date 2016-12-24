Омские полицейские изъяли 2000 единиц нелегального алкоголя

Сотрудники полиции получили сообщение от жителя Омска, в котором говорилось, что в одном из магазинов на улице Суворова продаётся фальсифицированный алкоголь. Свои подозрения омич связал с необоснованно низкой ценой на продукцию. Для выяснения обстоятельств полиция провела контрольную закупку, вследствие которой выяснила, что продавец не имеет лицензии на продажу. Из торговой точки было изъято порядка 450 единиц алкогольной продукции, а также 280 пачек сигарет и 500 упаковок настойки шиповника наружного применения.

Кроме того, полиции удалось выявить ещё один магазин с нелегальным алкоголем на улице Нефтезаводской. Там было изъято более 1200 единиц водки, коньяка и спирта.

Отметим, что алкогольная продукция отправлена на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.