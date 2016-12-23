В Омске пенсионер лишился 27 тыс. рублей из-за установки окон
Происшествия  •  23 декабря 2016, 16:48, последнее обновление 23 декабря 2016, 16:53  •  печать

В Омске пенсионер лишился 27 тыс. рублей из-за установки окон

Автор: Вероника Делор

Мошенник обманул 64-летнего омича, пообещав установить ему пластиковые окна.

В полицию пришёл 64-летний житель Советского округа, которого обманул мошенник. Ещё в июле 2016 года пенсионер обратился в компанию по изготовлению и установке пластиковых окон.

К нему приехал 26-летний молодой человек, который произвёл замеры, взял 27 тыс. рублей и пообещал установить окна в течение пары месяцев. Результата омич так и не дождался, после чего решил обратиться в полицию.

Злоумышленником оказался местный житель, который воспользовался доверчивостью пожилого человека. Он рассчитывал, что тот не станет идти в полицию.

Теперь мошеннику грозит до двух лет тюрьмы.

r Теги  •  #мошенник #пенсионер

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Эксперты рассказали, сколько лет омичи копят на новый автомобиль  •  сегодня, 16:38
Омский мэр повёл первую благотворительную ёлку  •  сегодня, 16:30
В омском минздраве рассказали, как будут работать больницы в новогодние праздники  •  сегодня, 16:13
Ведущая "Радио Сибирь" признана лучшим томским радиожурналистом года  •  сегодня, 16:05
Омичка надула 10-метровый мыльный пузырь  •  сегодня, 15:57  •  
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 2
Радио Сибирь