В Омске пенсионер лишился 27 тыс. рублей из-за установки окон

В полицию пришёл 64-летний житель Советского округа, которого обманул мошенник. Ещё в июле 2016 года пенсионер обратился в компанию по изготовлению и установке пластиковых окон.

К нему приехал 26-летний молодой человек, который произвёл замеры, взял 27 тыс. рублей и пообещал установить окна в течение пары месяцев. Результата омич так и не дождался, после чего решил обратиться в полицию.

Злоумышленником оказался местный житель, который воспользовался доверчивостью пожилого человека. Он рассчитывал, что тот не станет идти в полицию.

Теперь мошеннику грозит до двух лет тюрьмы.