Обрушившийся из-за взрыва газа гараж принадлежит муниципальному ДРСУ №2
Происшествия  •  23 декабря 2016, 17:01, последнее обновление 23 декабря 2016, 17:05  •  печать

Обрушившийся из-за взрыва газа гараж принадлежит муниципальному ДРСУ №2

Автор: Екатерина Криль

В Омском районе расследуют причины инцидента, произошедшем в пригородном селе Петровка накануне поздно вечером.

Вчера, 22 декабря, в кирпичном здании на шесть боксов из-за хлопка газа обрушилось потолочное перекрытие. Эпицентр взрыва находился в гараже, принадлежащем городскому предприятию "Дорожное ремонтно-строительное управление №2". К счастью никто не пострадал, однако под завалами остались два "КамАЗа", два асфальтоукладчика, две грузовые "Газели" и три легковые машины.

Как сообщил телеканалу "Продвижение" директор ДРСУ-2 Юрий Игнашин, рассматривается ещё одна причина произошедшего - взрыв газа, используемого при отоплении помещения.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".

Гараж с дорожной техникой обрушился из-за взрыва газа в пригороде Омска

r Теги  •  #газ #ДРСУ-2 #Омский район

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