Обрушившийся из-за взрыва газа гараж принадлежит муниципальному ДРСУ №2

Вчера, 22 декабря, в кирпичном здании на шесть боксов из-за хлопка газа обрушилось потолочное перекрытие. Эпицентр взрыва находился в гараже, принадлежащем городскому предприятию "Дорожное ремонтно-строительное управление №2". К счастью никто не пострадал, однако под завалами остались два "КамАЗа", два асфальтоукладчика, две грузовые "Газели" и три легковые машины.

Как сообщил телеканалу "Продвижение" директор ДРСУ-2 Юрий Игнашин, рассматривается ещё одна причина произошедшего - взрыв газа, используемого при отоплении помещения.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".