Омский лесничий сфабриковал дело, пытаясь прикрыть своего друга

Летом 2016 года лесничий обнаружил в урочище "Бывшее ОПХ им. Фрунзе" 58 пеньков от сосен. Деревья, как выяснилось потом, спилил знакомый лесничего. С целью прикрыть своего товарища, "смотритель леса" указал в документах, что незаконно было вырублено всего два дерева, и впоследствии возложил ответственность за это на местного жителя, которые вообще не имел отношения к произошедшему.

Факт превышения лесничим должностных полномочий в итоге вскрылся, и следователи возбудили в отношении него уголовное дело.

- В результате незаконных действий подозреваемого другие лица избежали привлечения к уголовной ответственности за незаконную рубку леса. Мало того, сумма ущерба была сознательно занижена с 260 до 4,5 тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области.

В настоящее время следователи заняты установлением всех обстоятельств преступления.