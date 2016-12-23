В Омске трактор-снегуборщик попал в ДТП 
Происшествия  •  23 декабря 2016, 12:33, последнее обновление 23 декабря 2016, 12:44  •  печать

В Омске трактор-снегуборщик попал в ДТП 

Автор: Артем Кримин

Очередное ДТП с участием снегоуборочной машины произошло в Омске. 

Сегодня, на пересечении улиц Волкова-Королёва произошла необычная автомобильная авария. Участниками ДТП, судя по фотографиям с места происшествия, опубликованным в социальных сетях, стали трактор-снегоуборщик и Toyota. В результате происшествия снегоуборочная машина почти столкнула отвалом иномарку в сугроб. Виновник происшествия неизвестен.

 

Отметим, что за последний месяц это не первое происшествие с участием снегоуборочной техники. 6 декабря на улице Омской снегоуборочная машина столкнулась с иномаркой. По словам очевидцев, в результате аварии оказались перекрыты обе полосы для движения в сторону центра города.

До этого, в ноябре, на проспекте Мира произошло тройное ДТП. Одним из его участников оказался трактор-снегоуборщик Case.

В Омске попавший в ДТП снегоуборщик перегородил улицу

r Теги  •  #авария #ДТП #Омск #снегоуборочная машина

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