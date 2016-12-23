Омич прописал узбеков в сарае без крыши

Двум жителям Омска грозит до трёх лет лишения свободы за фиктивную постановку на миграционный учёт граждан Узбекистана.

Прокуратура Центрального округа провела проверку по соблюдению миграционного законодательства, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области. В апреле 2016 года два омича представили в миграционную службу заполненные уведомления о прибытии восьми граждан республики Узбекистан. Иностранцев зарегистрировали в домах заявителей.

Проверка показала, что в одном случае узбеки были прописаны в нежилом помещении, в котором частично отсутствовали стены и крыша. Во втором случае строители работали на объекте, и теперь регистрировавший их мужчина не знает об месте нахождения гастарбайтеров.

Возбуждено два уголовных дела по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). Нарушителям грозит до трёх лет лишения свободы.