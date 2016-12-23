Омич прописал узбеков в сарае без крыши
Происшествия  •  23 декабря 2016, 11:40  •  печать

Омич прописал узбеков в сарае без крыши

Автор: Василий Епанчинцев

Двум жителям Омска грозит до трёх лет лишения свободы за фиктивную постановку на миграционный учёт граждан Узбекистана.

Прокуратура Центрального округа провела проверку по соблюдению миграционного законодательства, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области. В апреле 2016 года два омича представили в миграционную службу заполненные уведомления о прибытии восьми граждан республики Узбекистан. Иностранцев зарегистрировали в домах заявителей.

Проверка показала, что в одном случае узбеки были прописаны в нежилом помещении, в котором частично отсутствовали стены и крыша. Во втором случае строители работали на объекте, и теперь регистрировавший их мужчина не знает об месте нахождения гастарбайтеров.

Возбуждено два уголовных дела по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). Нарушителям грозит до трёх лет лишения свободы.

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r Теги  •  #граждане Узбекистана #сарай

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