Происшествия  •  23 декабря 2016, 11:04, последнее обновление 23 декабря 2016, 11:05  •  печать

В Омске во время движения загорелся автобус

Автор: Артем Кримин

Пожарным потребовалось всего пять минут, чтобы потушить загоревшийся в Омске автобус. 

Накануне вечером около виадука на улице Демьяна Бедного загорелся автобус марки НефАЗ. К месту происшествия были направлены спасатели, которым потребовалось всего несколько минут, чтобы потушить полыхающую машину. 

- Сообщение о возгорании автобуса в пути следования в Ленинском  округе города Омска поступило в 22:11, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области. - Пожар был ликвидирован в 22:24. К тушению пожара привлекались восемь человек  и две единицы  техники.

Отметим, что пассажиров в салоне на момент возгорания не было. Причины пожара и материальный ущерб в настоящее время устанавливаются.

r Теги  •  #автобус #МЧС #Омск #пожар

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