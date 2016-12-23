В Омске во время движения загорелся автобус

Пожарным потребовалось всего пять минут, чтобы потушить загоревшийся в Омске автобус.

Накануне вечером около виадука на улице Демьяна Бедного загорелся автобус марки НефАЗ. К месту происшествия были направлены спасатели, которым потребовалось всего несколько минут, чтобы потушить полыхающую машину.

- Сообщение о возгорании автобуса в пути следования в Ленинском округе города Омска поступило в 22:11, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области. - Пожар был ликвидирован в 22:24. К тушению пожара привлекались восемь человек и две единицы техники.

Отметим, что пассажиров в салоне на момент возгорания не было. Причины пожара и материальный ущерб в настоящее время устанавливаются.