В Омске будут судить банду ипотечников
Происшествия  •  23 декабря 2016, 11:06  •  печать

В Омске будут судить банду ипотечников

Автор: Василий Епанчинцев

Мошенники в виде ипотечных кредитов получили более 21 млн рублей.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летней Елены Тычинской, 38-летней Светланы Вережниковой и 32-летнего Константина Мосина, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).

Тычинская предложила своим знакомым организовать преступную группу, занимавшуюся мошенничеством с ипотечными кредитами. На подставных лиц оформлялись ипотечные займы. Для этого изготавливали поддельные документы, в том числе фиктивные справки о заработной плате заемщиков, документы об их трудовой деятельности, размере дохода. При этом стоимость жилья при оценке завышалась в несколько раз.

С марта 2014 года по 16 июля 2015 года мошенникам удалось получить в качестве ипотечных кредитов более 21 млн рублей. Дело будет рассматриваться в Первомайском суде.

Глава Керчи передал обманутым омским строителям билеты домой

r Теги  •  #ипотека #мошенничество

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Омичи подарят новогоднюю сказку детям и старикам  •  сегодня, 11:05
Гоша Куценко может сыграть роль основателя Омска  •  сегодня, 10:49
После обрушения казармы в Омске Сергей Шойгу начнёт ликвидацию "Спецстроя"  •  сегодня, 10:45
Омичи жалуются на дефицит бензина  •  сегодня, 08:55  •   2
В Омском краеведческом музее встретили призраков  •  сегодня, 08:38
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 1
Радио Сибирь