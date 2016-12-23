В Омске будут судить банду ипотечников

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летней Елены Тычинской, 38-летней Светланы Вережниковой и 32-летнего Константина Мосина, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).

Тычинская предложила своим знакомым организовать преступную группу, занимавшуюся мошенничеством с ипотечными кредитами. На подставных лиц оформлялись ипотечные займы. Для этого изготавливали поддельные документы, в том числе фиктивные справки о заработной плате заемщиков, документы об их трудовой деятельности, размере дохода. При этом стоимость жилья при оценке завышалась в несколько раз.

С марта 2014 года по 16 июля 2015 года мошенникам удалось получить в качестве ипотечных кредитов более 21 млн рублей. Дело будет рассматриваться в Первомайском суде.