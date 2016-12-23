В Омской области за взятку условно осужден бывший сотрудник ДПС 
Происшествия  •  22 декабря 2016, 22:40, последнее обновление 22 декабря 2016, 23:06  •  печать

В Омской области за взятку условно осужден бывший сотрудник ДПС 

Автор: Роман Зубрилов

Экс-полицейский вымогал у водителей деньги. За одни сутки он получил взятку на сумму 25 тысяч рублей.

Следственный комитет по Омской области признал 28-летнего Андрея Харланова виновным в вымогательстве взятки, сообщает официальный сайт ведомства. Бывший сотрудник ГИБДД получил 3 года и 7 месяцев условного срока, а также штраф в размере 300 тысяч.

Напомним, что в апреле 2016 года инспектор Харланов, находясь на службе в поселке Оконешниково, остановил автомобиль, и, выяснив, что у водителя просрочено удостоверение, потребовал у мужчины 10 тысяч рублей. В свою очередь полицейский в обмен на деньги решил не составлять протокол. Однако после того как водитель передал средства, он отправился в полицию и заявил о вымогательстве. В это же день Харланов попытался получить взятку от другого владельца автомобиля в размере 15 тысяч рублей, но был пойман с поличным.

Отметим, что свою вину бывший сотрудник ГИБДД не признал, но, несмотря на это, полиция обладала достаточными количеством улик, чтобы доказать его вину.

r Теги  •  #взятка #условный срок

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