В Омской области обугленная купюра помогла найти вора по горячим следам
Происшествия  •  22 декабря 2016, 21:45, последнее обновление 22 декабря 2016, 22:02  •  печать

В Омской области обугленная купюра помогла найти вора по горячим следам

Автор: Роман Зубрилов

Мужчина вырвал у омички сумку с деньгами, после чего скрылся. Потерпевшая опознала у него в вещах свои купюры.

Накануне вечером  в полицию поступил звонок от 58-летней женщины, на которую в Колоссовском районе напал грабитель. Как она рассказала, около 20 часов незнакомый мужчина вырвал у нее из рук  сумку – в ней находилась  41 тысяча рублей. После этого преступник скрылся. Из-за волнения омичка не смогла описать вора.

Получив эту информацию, сотрудники полиции осмотрели место происшествия, после чего отправились в ближайшие дома, где, по их мнению, мог жить преступник. В результате полицейские напали на след вора и задержали его. В вещах мужчины была обнаружена обгоревшая купюра, которую смогла опознать потерпевшая.

В настоящее время на мужчину заведено уголовное дело по статье «Грабеж». 

r Теги  •  #грабеж #купюры

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Бывший лидер ЛДПР стал советником омского губернатора  •  вчера, 16:55
В Омске нетипично для декабря подорожал бензин  •  вчера, 16:43  •   2  •  
В морозы обитателей омского зоопарка стали больше кормить  •  вчера, 16:37
МЧС рекомендует омичам отказаться от алкоголя в морозы  •  вчера, 16:23  •   2
Омская школьница выиграла награду международного конкурса  •  вчера, 16:13
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 2
Радио Сибирь