В Омской области обугленная купюра помогла найти вора по горячим следам

Мужчина вырвал у омички сумку с деньгами, после чего скрылся. Потерпевшая опознала у него в вещах свои купюры.

Накануне вечером в полицию поступил звонок от 58-летней женщины, на которую в Колоссовском районе напал грабитель. Как она рассказала, около 20 часов незнакомый мужчина вырвал у нее из рук сумку – в ней находилась 41 тысяча рублей. После этого преступник скрылся. Из-за волнения омичка не смогла описать вора.

Получив эту информацию, сотрудники полиции осмотрели место происшествия, после чего отправились в ближайшие дома, где, по их мнению, мог жить преступник. В результате полицейские напали на след вора и задержали его. В вещах мужчины была обнаружена обгоревшая купюра, которую смогла опознать потерпевшая.

В настоящее время на мужчину заведено уголовное дело по статье «Грабеж».