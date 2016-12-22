Омич после ночи с девушкой в гостинице лишился телефона за 50 тыс. рублей

Омская полиция по горячим следам раскрыла кражу в гостиничном номере в Кировском округе.

В отдел полиции № 3 УМВД России по городу Омску обратился 32-летний индивидуальный предприниматель из Тары, заявивший о пропаже сотового телефона, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Накануне мужчина познакомился с девушкой в кафе. Общение они продолжили в гостинице на улице 22 декабря.

Утром новая знакомая исчезла из номера вместе с телефоном стоимостью 50 тыс. рублей. Воровкой оказалась 23-летняя жительница Тюкалинского района. Её задержали в квартире родственников на улице Конева.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Преступнице грозит до двух лет лишения свободы.

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