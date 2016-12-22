Омич после ночи с девушкой в гостинице лишился телефона за 50 тыс. рублей

В отдел полиции № 3 УМВД России по городу Омску обратился 32-летний индивидуальный предприниматель из Тары, заявивший о пропаже сотового телефона, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Накануне мужчина познакомился с девушкой в кафе. Общение они продолжили в гостинице на улице 22 декабря.
Утром новая знакомая исчезла из номера вместе с телефоном стоимостью 50 тыс. рублей. Воровкой оказалась 23-летняя жительница Тюкалинского района. Её задержали в квартире родственников на улице Конева.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Преступнице грозит до двух лет лишения свободы.
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Хорошо, что только телефон увела, а не вместе с портмоне и документами))
И такое бывает, повезло что воровку нашли. Надеюсь в следующий раз наш герой будет более аккуратно подбирать себе девушек на ночь.
Какая прелесть, хоть фильмы снимай - всё равно ничему не учатся, как себя поведёшь - таких и людей к себе приведёшь.
Как часто любит повторять один мой знакомый: "Надеюсь, это того стоило!"