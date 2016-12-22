Житель Черлака убил старушку из-за ста рублей

Рецидивист напал на 80-летнюю пенсионерку из-за того, что она отказалась давать ему деньги в долг.

16 декабря в полицию обратилась 36-летняя жительница села Большой Атмас, которая рассказала, что её 80-летняя бабушка несколько дней отсутствует дома и не выходит на связь. Во время розыскных мероприятий тело пенсионерки обнаружили в огороде у дома. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Подозреваемым оказался 35-летний житель соседнего села Татарка, который освободился из тюрьмы 8 декабря 2016 года. По версии следствия, мужчина приехал выпить к знакомой, а когда закончились деньги, решил занять их у пенсионерки, у которой раньше калымил.

Бабушка дала ему в долг 100 рублей, но мужчина решил, что этого мало, и отобрал у неё все деньги. Когда старушка пригрозила, что заявит в полицию, он задушил её, а тело закопал в огороде.

20 декабря мужчину задержали. Также у него изъяли похищенный телефон. В настоящий момент следствие продолжается.