В Омске спустя 20 лет задержали убийцу из Бурятии

В 1995 году в одном из дворов Улан-Удэ было обнаружено тело мужчины с травмами головы, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Бурятии. Совершившего это преступление мужчину удалось задержать по отпечаткам пальцев в Омске.

Преступник предоставил паспорт (возможно поддельный) и представился чужим именем и фамилией. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, в 1995 году мужчина вместе с приятелями совершил кражу в Улан-Удэ. После этого воры принялись употреблять спиртные напитки. В ходе застолья произошёл конфликт. Тогда подозреваемый взял железный прут и ударил по голове подельника, из-за чего тот скончался. Вскоре убийцу взяли под стражу, но ему удалось совершить побег.

Тогда преступнику было 42 года, сейчас ему 64. Решается вопрос об этапировании убийцы в Бурятию.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В АВАРИИ ПОСТРАДАЛ ГОДОВАЛЫЙ РЕБЁНОК