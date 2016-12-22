В Омске спустя 20 лет задержали убийцу из Бурятии
Происшествия  •  22 декабря 2016, 08:04, последнее обновление 22 декабря 2016, 12:47  •  печать

В Омске спустя 20 лет задержали убийцу из Бурятии

Автор: Василий Епанчинцев

Мужчина 20 лет назад совершил убийство в Улан-Удэ.

В 1995 году в одном из дворов Улан-Удэ было обнаружено тело мужчины с травмами головы, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Бурятии. Совершившего это преступление мужчину удалось задержать по отпечаткам пальцев в Омске.

Преступник предоставил паспорт (возможно поддельный) и представился чужим именем и фамилией. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, в 1995 году мужчина вместе с приятелями совершил кражу в Улан-Удэ. После этого воры принялись употреблять спиртные напитки. В ходе застолья произошёл конфликт. Тогда подозреваемый взял железный прут и ударил по голове подельника, из-за чего тот скончался. Вскоре убийцу взяли под стражу, но ему удалось совершить побег.

Тогда преступнику было 42 года, сейчас ему 64. Решается вопрос об этапировании убийцы в Бурятию.

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r Теги  •  #Бурятия #убийство

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