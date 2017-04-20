В Омской области продлили "налоговые каникулы" для предпринимателей
Экономика  •  20 апреля 2017, 17:05, последнее обновление 20 апреля 2017, 17:18  •  печать

В Омской области продлили "налоговые каникулы" для предпринимателей

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Законодательное собрание приняло в окончательном чтении изменения в документ, благодаря которому омские бизнесмены получат налоговые льготы.

Не менее 450 впервые зарегистрированных омских бизнесменов, применяющих упрощённую или патентную систему налогообложения, будут освобождены от уплаты налогов. Документ, согласно которому для индивидуальных предпринимателей устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов, был принят сегодня, 20 апреля, депутатами областного парламента.

Напомним, впервые такой законопроект был разработан и принят в 2015 году. Но ввиду того, что с прошлого года в стране начал действовать новый классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2), в министерстве экономики разработали новый документ, который скорректировал действующие нормы и расширил перечень услуг, попадающих под налоговые льготы. Действовать закон будет до 2021 года.

- Изменился классификатор, соответственно, изменился понятийный аппарат и формулировки видов деятельности, - рассказал первый заместитель министра экономики Расим Галямов. - Кроме того, на федеральном уровне увеличен срок действия налоговых льгот до 2021 года. Также увеличилось количество видов деятельности, при реализации которых используется нулевая налоговая ставка: 53 вида по упрощённой системе налогообложения и 10 видов по патентной системе.

Под "налоговые каникулы" попадут предприниматели, которые предоставляют парикмахерские и косметические услуги, занимаются чеканкой и гравировкой ювелирных изделий, ремонтом мебели, бытовой техники, часов, изготовлением ключей, прокатом видеокассет, спортивного инвентаря и даже проведением обрядов.

Теги  •  #бизнес #льготы #налоговые каникулы

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