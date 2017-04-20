Крупнейшие налогоплательщики за три месяца заплатили сборы размером с бюджет Омска

По данным омского управления ФНС, за три месяца 2017 года десять крупнейших налогоплательщиков региона направили в федеральный бюджет 11,3 млрд рублей налогов и сборов, администрируемых ФНС России. Областной бюджет получил от них 4,4 млрд рублей, в том числе 165 млн рублей получила казна Омска.

Десять крупнейших налогоплательщиков Омской области в федеральный бюджет:

АО "Газпромнефть - Омский НПЗ";

ООО "Омсквинпром";

АО "Транснефть - Западная Сибирь";

ООО "Газпромнефть - Восток";

ОАО "ОмПО "Радиозавод им. А. С. Попова";

АО "Территориальная генерирующая компания № 11";

АО "Омское моторостроительное конструкторское бюро";

ООО "Ликеро-водочный завод "ОША";

ООО "ПОЛИОМ";

ОАО "Высокие технологии".

Десять крупнейших налогоплательщиков региона в бюджет Омской области:

АО "Сан Инбев";

ООО "Омсквинпром";

ПАО "СБЕРБАНК России";

АО "Газпромнефть - Омский НПЗ";

ОАО "Российские железные дороги";

ООО "ПОЛИОМ";

ПАО "Газпром нефть";

ПАО "Транснефть";

ООО "Ликеро-водочный завод "ОША";

АО "Центральное конструкторское бюро автоматики".

Десять крупнейших налогоплательщиков региона в бюджет Омска:

АО "Газпромнефть - Омский НПЗ";

ОАО "Российские железные дороги";

УВД России по Омской области, в том числе УМВД России по г. Омску;

АО "Омсктрансмаш";

НП "Спортивный клуб "Авангард";

ПАО "СБЕРБАНК России";

АО "Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют";

ФГУП "ГКНПЦ им. М. В. Хруничева";

АО "Транснефть - Западная Сибирь";

ОАО "ОмПО "Радиозавод им. А. С. Попова".