Крупнейшие налогоплательщики за три месяца заплатили сборы размером с бюджет Омска
Экономика  •  20 апреля 2017, 11:24, последнее обновление 20 апреля 2017, 11:26  •  печать

Крупнейшие налогоплательщики за три месяца заплатили сборы размером с бюджет Омска

Автор:

Самые большие отчисления делают производители алкоголя и нефтепродуктов.

По данным омского управления ФНС, за три месяца 2017 года десять крупнейших налогоплательщиков региона направили в федеральный бюджет 11,3 млрд рублей налогов и сборов, администрируемых ФНС России. Областной бюджет получил от них 4,4 млрд рублей, в том числе 165 млн рублей получила казна Омска.

Десять крупнейших налогоплательщиков Омской области в федеральный бюджет:

АО "Газпромнефть - Омский НПЗ";
ООО "Омсквинпром";
АО "Транснефть - Западная Сибирь";
ООО "Газпромнефть - Восток";
ОАО "ОмПО "Радиозавод им. А. С. Попова";
АО "Территориальная генерирующая компания № 11";
АО "Омское моторостроительное конструкторское бюро";
ООО "Ликеро-водочный завод "ОША";
ООО "ПОЛИОМ";
ОАО "Высокие технологии".

Десять крупнейших налогоплательщиков региона в бюджет Омской области:

АО "Сан Инбев";
ООО "Омсквинпром";
ПАО "СБЕРБАНК России";
АО "Газпромнефть - Омский НПЗ";
ОАО "Российские железные дороги";
ООО "ПОЛИОМ";
ПАО "Газпром нефть";
ПАО "Транснефть";
ООО "Ликеро-водочный завод "ОША";
АО "Центральное конструкторское бюро автоматики".

Десять крупнейших налогоплательщиков региона в бюджет Омска:

АО "Газпромнефть - Омский НПЗ";
ОАО "Российские железные дороги";
УВД России по Омской области, в том числе УМВД России по г. Омску;
АО "Омсктрансмаш";
НП "Спортивный клуб "Авангард";
ПАО "СБЕРБАНК России";
АО "Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют";
ФГУП "ГКНПЦ им. М. В. Хруничева";
АО "Транснефть - Западная Сибирь";
ОАО "ОмПО "Радиозавод им. А. С. Попова".

Теги  •  #налоги #УФНС

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Всероссийский культурный форум в Омске посетят Безруков и Говорухин  •  сегодня, 12:25
В Омске промышленный альпинист упал с высоты четвёртого этажа  •  сегодня, 12:10
В мэрии назвали дату отключения тепла в омских квартирах  •  сегодня, 11:58
Омбудсмен Виктор Лохичев указал на недоработки омских чиновников и врачей  •  сегодня, 11:50
Омские водители примут участие во всероссийской донорской акции  •  сегодня, 11:47
На омском "Движении" покажут рэп-мюзикл Германики и "Кровавые бивни" Ястржембского  •  сегодня, 11:33
Еще новости
Загрузка...
Вавилон 240x400