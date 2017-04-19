Омские аграрии, не заплатившие налоги, получат бюджетную поддержку

На сегодняшнем брифинге после заседания правительства Омской области первый заместитель губернатора Андрей Новосёлов рассказал о том, что на поддержку из регионального бюджета смогут рассчитывать даже сельскохозяйственные организации, имеющие долги по налогам и сборам.

В течение целого квартала мы не имели возможности выплачивать сельскому хозяйству положенные дотации, - сказал Новосёлов. - Действуют новые правила игры. Налоговая служба занимается взиманием долгов в пенсионный фонд. Для подачи заявок на получение дотаций необходимо было не иметь долгов по налогам и сборам.

Правительство Омской области до 1 июля предоставляет сельскохозяйственным организациям "налоговую льготу". Они смогут в период посевной получить дотации из бюджета региона, но все долги по налогам и сборам необходимо будет погасить до 1 июля. "Мы поддержим наших крестьян, - резюмировал первый вице-губернатор. - В этот период им надо закупить ГСМ, технику и семена". Всего на поддержку сельского хозяйства будет направлено 3 млрд рублей.