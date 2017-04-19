Омская область справилась с капремонтом хуже всех в стране

Минстрой России признал, что регион провалил выполнение программы капремонта в минувшем году. Область выполнила планы только на треть.

Такие данные приведены в докладе "О результатах деятельности Министерства строительства и ЖКХ РФ за 2016 год и реализации публичной декларации целей и задач за 2016 год". По словам замминистра строительства Андрея Чибиса, регионы отремонтировали 88 % от запланированного количества домов. В Омской области эта цифра составляет 31 %, и это самый низкий показатель из озвученных по стране.

Пока итоги ещё не подведены - мало завершить сами работы, необходимо корректно оформить документы, получить акты приёмки работ, подтверждённые управляющими компаниями, представителями собственников и так далее. После того как все документы будут оформлены, уровень выполнения плана повысится, - приводит слова Чибиса газета "Известия".

Добавим, что претензии к выполнению плана по капремонту многоквартирных домов есть и у прокуратуры Омской области. В январе ведомство сообщило, что в 2016 году было отремонтировано всего 3,7 % домов от числа запланированных. После огласки этих данных в отставку ушёл глава регионального Фонда капремонта Александр Рудюк.