Омское правительство сэкономило на банкетах

Победителем аукциона на обслуживание банкетов для официальных делегаций, прибывающих в наш регион по приглашению губернатора, стало ООО "Третий этаж". Ранее аналогичный конкурс с тем же победителем был аннулирован антимонопольной службой.

Подведены итоги аукциона, объявленного аппаратом губернатора и правительства Омской области. Напомним, областные чиновники были готовы выделить полмиллиона рублей на проведение банкетов для гостей, прибывших в наш регион по приглашению губернатора. К заказу было приложено и меню. Высоких гостей предлагается потчевать отварным филе судака и лосося, салатом из манго и даже санкционным сыром дор-блю.

В конкурсной документации указывалась цена за единицу услуги - 22,7 тыс. руб. Обслуживать правительственные банкеты изъявило желание четыре омских компании - ООО "Гостиница "Аврора", ООО "Вкусное место", ООО "Музыка и кино - Арена" Дениса Кошеля, а также ООО "Третий этаж" Алексея Фомина (ресторан "Пеликан"). Последняя компания и была признана победителем. За свои услуги она готова взять 17 057 руб.

Напомним, конкурс на обслуживание правительственных мероприятий, выигранный ранее ООО "Третий этаж", был аннулирован антимонопольной службой. Жалобу на его проведение подала компания "Девятка" омского предпринимателя Михаила Курцаева. Стоимость прошлого аукциона составляла один миллион рублей.