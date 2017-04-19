Владельцу сети магазинов "Куриная республика" не удалось избежать банкротства
Экономика  •  19 апреля 2017, 10:57, последнее обновление 19 апреля 2017, 10:58  •  печать

Владельцу сети магазинов "Куриная республика" не удалось избежать банкротства

Автор:

Арбитражный суд Омской области признал заявление о банкротстве индивидуального предпринимателя Юрия Афанасенко обоснованным и ввёл процедуру реструктуризации его долгов.

Известный омский предприниматель, занимающийся производством полуфабрикатов из мяса птицы, подал заявление на самобанкротство в начале марта. Бизнесмен накопил немало долгов. До сих пор в Арбитражный суд Омской области поступают иски о взыскании с бизнесмена задолженности. К примеру, ООО "ПКФ "ГофроМаркет", пытающееся взыскать долг с Афанасенко, в своих исковых требованиях указывает, что "по информации, размещённой на официальном сайте Арбитражного суда Омской области, имеется ряд дел, в которых ответчик - ИП Афанасенко Ю. Е. Общая сумма предъявленных к нему требований только с конца декабря 2016 года составляет более 18 млн руб.". Кроме того, на прошлой неделе судебные приставы арестовали имущество сети магазинов "Куриная республика", принадлежащей Афанасенко, на общую сумму 22 млн руб.

Вчера омский арбитраж вынес определение о признании заявления о банкротстве ИП Афанасенко обоснованным и ввёл процедуру реструктуризации долгов.

Теги  •  #Арбитражный суд #банкротство #судебный пристав

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омский режиссёр "28 панфиловцев" снимет фильм о конструкторе Кошкине  •  сегодня, 13:40
Омские полицейские обнаружили контрафактный алкоголь стоимостью 10 млн рублей  •  сегодня, 12:50  •  
Первый в России бюст Сергею Михалкову установят в Омске  •  сегодня, 12:33
Столкнувшийся с поездом автобус с детьми выходил на замену неисправного транспорта  •  сегодня, 12:08
Жителя Омской области приговорили к трём годам тюрьмы за кражу охотничьего ружья  •  сегодня, 12:00
LIVE: "Режиссёр "28 панфиловцев" в прямом эфире в омской студии"  •  сегодня, 11:50  •  Live
Еще новости
Загрузка...
Вавилон 240x400