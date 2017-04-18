Открытие "Макдональдса" возле омского ТЮЗа может быть отложено

Срок аренды участка по пр. Маркса, 4б, где должен был появиться ресторан быстрого питания всемирно известного бренда, заканчивается. Более того, под вопросом остается и заключение договора на техническое присоединение объекта к энергосетям.

В департаменте архитектуры сегодня, 18 апреля, состоялись публичные слушания по изменениям в проект планировки центральной части города. Основным докладчиком выступал главный архитектор "Омскгражданпроекта" Богдан Мрыглод. Как сообщает сайт "СуперОмск", вопрос к нему возник у представителя одной из проектных фирм и касался строительства ресторана "Макдональдс".

Компания разрабатывает проект межевания территории для получения разрешения на строительство в районе пр. Маркса, 4б – неподалеку от омского ТЮЗа. В этом месте должно было появиться заведение общественного питания известного бренда. Этот объект попросили включить в план-схему.

Руководитель депархитектуры Евгений Зоммер заметил, что сейчас этот участок входит в рекреационную зону, поэтому пока документы принять не получится. Представитель "Омскэнерго" уточнил у чиновника расторгать ли в таком случае договор с заказчиком на техприсоединение?

- Расторгайте, у них скоро закончится уже срок аренды, - цитирует издание слова Зоммера.

Добавим, ресторан в центре города по плану должен был открыться в первом квартале 2018 года. Скорее всего, не будет "Макдональдса" и неподалеку от СКК им. В. Блинова. У инвестора возникли проблемы с землёй.