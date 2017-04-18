Открытие "Макдональдса" возле омского ТЮЗа может быть отложено
Экономика  •  18 апреля 2017, 20:01, последнее обновление 18 апреля 2017, 20:07  •  печать

Открытие "Макдональдса" возле омского ТЮЗа может быть отложено

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Срок аренды участка по пр. Маркса, 4б, где должен был появиться ресторан быстрого питания всемирно известного бренда, заканчивается. Более того, под вопросом остается и заключение договора на техническое присоединение объекта к энергосетям.

В департаменте архитектуры сегодня, 18 апреля, состоялись публичные слушания по изменениям в проект планировки центральной части города. Основным докладчиком выступал главный архитектор "Омскгражданпроекта" Богдан Мрыглод. Как сообщает сайт "СуперОмск", вопрос к нему возник у представителя одной из проектных фирм и касался строительства ресторана "Макдональдс".

Компания разрабатывает проект межевания территории для получения разрешения на строительство в районе пр. Маркса, 4б – неподалеку от омского ТЮЗа. В этом месте должно было появиться заведение общественного питания известного бренда. Этот объект попросили включить в план-схему.

Руководитель депархитектуры Евгений Зоммер заметил, что сейчас этот участок входит в рекреационную зону, поэтому пока документы принять не получится. Представитель "Омскэнерго" уточнил у чиновника расторгать ли в таком случае договор с заказчиком на техприсоединение?

- Расторгайте, у них скоро закончится уже срок аренды, - цитирует издание слова Зоммера.

Добавим, ресторан в центре города по плану должен был открыться в первом квартале 2018 года. Скорее всего, не будет "Макдональдса" и неподалеку от СКК им. В. Блинова. У инвестора возникли проблемы с землёй.

Теги  •  #департамент архитектуры #Макдональдс #ТЮЗ

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