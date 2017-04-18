Омичи стали чаще ходить в театры, но меньше путешествовать

По сообщению Росстата, объём платных услуг населению Омской области за три месяца текущего года составил 21,7 млрд руб. Это почти на полтора процента выше, чем за аналогичный период прошлого года. В структуре преобладают услуги ЖКХ, транспорта и телекоммуникационные услуги (58,1 %).
Падение объёмов эксперты зафиксировали в сфере физической культуры и спорта (на 13,5 %), реже омичи стали пользоваться услугами туристических компаний (на 7,8 %), а также гостиниц и хостелов (на 1,8 %), санаторно-курортных организаций (на 1,5 %).
Повышенный спрос населения наблюдался на услуги почтовой связи и курьерские услуги (индекс физического объёма соответствовал 115,2 %), услуги учреждений культуры (102,9 %) и медицинские услуги (102,8 %). По сравнению с 2016 годом, оплата жилищно-коммунальных услуг подросла на 4,3 %.