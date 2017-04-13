Омские строительные компании задолжали своим работникам 14 миллионов рублей

Семь омских строительных предприятий задерживали зарплату своим сотрудникам. Более 370 строителей получили деньги только после жалоб в прокуратуру.

Прокуратура Октябрьского округа Омска в ходе проверок выявила факты несвоевременной выплаты заработной платы работникам семи предприятий. Основная часть нарушителей - строительные компании Омска, занимающиеся возведением многоквартирных жилых домов.

Выяснилось, что 370 сотрудникам этих стройкомпаний их работодатели задолжали около 14 млн руб. Надзорным ведомством внесены представления руководству организаций, виновные привлечены к ответственности. В настоящее время долги перед работниками погашены.