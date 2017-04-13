Омские строительные компании задолжали своим работникам 14 миллионов рублей
Экономика  •  13 апреля 2017, 15:28, последнее обновление 13 апреля 2017, 15:36  •  печать

Омские строительные компании задолжали своим работникам 14 миллионов рублей

Автор:

Семь омских строительных предприятий задерживали зарплату своим сотрудникам. Более 370 строителей получили деньги только после жалоб в прокуратуру.

Прокуратура Октябрьского округа Омска в ходе проверок выявила факты несвоевременной выплаты заработной платы работникам семи предприятий. Основная часть нарушителей - строительные компании Омска, занимающиеся возведением многоквартирных жилых домов.

Выяснилось, что 370 сотрудникам этих стройкомпаний их работодатели задолжали около 14 млн руб. Надзорным ведомством внесены представления руководству организаций, виновные  привлечены к ответственности. В настоящее время долги перед работниками погашены.

Теги  •  #задержка зарплаты #прокуратура #стройка

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В Омске около 40 домов остались без воды из-за прорыва трубопровода  •  сегодня, 17:57
Правительство Омской области: "Снятие Гребенщикова не должно повлиять на ход выборов мэра"  •  сегодня, 17:38
Владимир Соботка продолжил свою голевую серию в НХЛ  •  сегодня, 17:23  •   1
Омич спилил дорожный знак и попытался сдать в металлолом  •  сегодня, 17:11  •   2
Вице-губернатор Гребенщиков снялся с выборов мэра Омска  •  сегодня, 16:37
В степи у границы Омской области образовался водопад  •  сегодня, 16:32  •   1  •  
Еще новости
Загрузка...
Вавилон 240x400