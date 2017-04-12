Омичи стали брать больше денег в кредит
Экономика  •  12 апреля 2017, 14:32, последнее обновление 12 апреля 2017, 14:41  •  печать

Омичи стали брать больше денег в кредит

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Омская область вошла в топ-5 регионов с самой высокой динамикой среднего размера потребительского кредита. Эта сумма составила 120 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 24,3 %.

Национальное бюро кредитных историй (НКБИ) составило рейтинг регионов по динамике среднего размера кредита на покупку потребительских товаров за декабрь - февраль 2017 года. В бюро отмечают, что в начале нынешнего года средний размер вырос на 10 % и составил 132,6 тыс. руб. Подобную тенденцию эксперты объясняют возможным восстановлением докризисной активности банков.

- Банки находят возможности для наращивания выдачи потребительских кредитов и увеличения их размеров. Но делать это становится всё сложнее, так как "хороших" (или близких к этому) заёмщиков остаётся всё меньше в связи с нестабильной ситуацией с их реальными доходами. Ближайшие месяцы покажут, насколько долгосрочным окажется тренд по увеличению активности банков в сегменте розничного кредитования, - замечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

В топ регионов с самой высокой динамикой среднего размера потребительского кредита вошла Омская область. Она заняла почётное пятое место с суммой в 120 182 руб. Рост по сравнению с декабрём 2016-го составил 24,3 %. Регионом-лидером стала Пензенская область со средней суммой в 133,9 тыс. руб. Рост составил почти 39 %.

Теги  •  #банк #потребительские кредиты #товар

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Комментарии
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Анна Мишина  •  12 апреля 2017, 16:33

Непонятно чему радоваться. Народ нищает и залезает в еще большую кабалу.

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Екатерина Семенова  •  12 апреля 2017, 15:10

А так ведь больше ЖИТЬ не на что.

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