Компания экс-депутата Сутягинского почти за полмиллиона рублей отремонтирует правительственный BMW
Экономика  •  12 апреля 2017, 13:07, последнее обновление 12 апреля 2017, 13:18  •  печать

Компания экс-депутата Сутягинского почти за полмиллиона рублей отремонтирует правительственный BMW

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ООО "Инвестхимпром", входящее в структуру ГК "Титан", принадлежащую омскому бизнесмену, экс-депутату Михаилу Сутягинскому, выиграло аукцион по ремонту правительственного BMW. Цена контракта составила 425 тыс. руб. Конкурентов у победителя не оказалось.

Подведены итоги аукциона на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту служебного автомобиля BMW омского правительства. Иномарка находится в оперативном управлении хозяйственного управления правительства Омской области. Оно и выступало заказчиком. Заявленная цена ремонтных работ составила 425 тыс. руб.

На торги заявилась лишь одна компания - ООО "Инвестхимпром". Она входит в структуру ГК "Титан" братьев Сутягинских и занимается автоперевозками и обслуживанием автотранспорта (в том числе проведением техосмотра).

Поскольку конкурентов у "Инвестхимпрома" не оказалось, с ним и будет заключён контракт.

Теги  •  #аукцион #Михаил Сутягинский #правительство Омской области

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