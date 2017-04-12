Компания экс-депутата Сутягинского почти за полмиллиона рублей отремонтирует правительственный BMW

ООО "Инвестхимпром", входящее в структуру ГК "Титан", принадлежащую омскому бизнесмену, экс-депутату Михаилу Сутягинскому, выиграло аукцион по ремонту правительственного BMW. Цена контракта составила 425 тыс. руб. Конкурентов у победителя не оказалось.

Подведены итоги аукциона на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту служебного автомобиля BMW омского правительства. Иномарка находится в оперативном управлении хозяйственного управления правительства Омской области. Оно и выступало заказчиком. Заявленная цена ремонтных работ составила 425 тыс. руб.

На торги заявилась лишь одна компания - ООО "Инвестхимпром". Она входит в структуру ГК "Титан" братьев Сутягинских и занимается автоперевозками и обслуживанием автотранспорта (в том числе проведением техосмотра).

Поскольку конкурентов у "Инвестхимпрома" не оказалось, с ним и будет заключён контракт.